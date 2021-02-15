БЕРЛИН, 15 фев — ПРАЙМ. Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые") заявил РИА Новости, что выступил против обсуждения с США "механизма остановки" "Северного потока 2", таким образом связывая его работу с обеспечением газом Украины. СМИ рассказало, когда ФРГ и США начнут переговоры по "Северному потоку 2"

"Очень приветствую тот факт, что при президенте (Джо) Байдене Соединенные Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка "Северного потока 2" не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины", — сказал депутат.

Ранее газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который бы обеспечивал транзит газа по трубопровода в случае "нарушений" Россией прав человека. Предлагается также дать новые гарантии Украине в том, что она останется поставщиком энергоресурсов в ЕС, сообщило издание со ссылкой на источник в Вашингтоне.