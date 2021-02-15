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Бундестаг: остановка "Северного потока 2" не подлежит обсуждению
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Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые") заявил РИА Новости, что выступил против обсуждения с США "механизма остановки" "Северного потока 2",... ПРАЙМ, 15.02.2021
северный поток 2, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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БЕРЛИН, 15 фев — ПРАЙМ. Глава комитета по экономике и энергетике бундестага ФРГ Клаус Эрнст ("Левые") заявил РИА Новости, что выступил против обсуждения с США "механизма остановки" "Северного потока 2", таким образом связывая его работу с обеспечением газом Украины.
"Очень приветствую тот факт, что при президенте (Джо) Байдене Соединенные Штаты теперь проявляют большую готовность разговаривать. Однако остановка "Северного потока 2" не подлежит обсуждению, равно как и механизм остановки, который свяжет поставки газа в ЕС с обеспечением Украины", — сказал депутат.
Ранее газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который бы обеспечивал транзит газа по трубопровода в случае "нарушений" Россией прав человека. Предлагается также дать новые гарантии Украине в том, что она останется поставщиком энергоресурсов в ЕС, сообщило издание со ссылкой на источник в Вашингтоне.