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https://1prime.ru/gas/20210215/833046225.html
Россияне смогут подавать заявки на газификацию на портале госуслуг
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Создание единого регионального оператора позволит гражданам РФ подавать заявки на газификацию на портале госуслуг, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Введение единого... ПРАЙМ, 15.02.2021
газпром, газификация, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Создание единого регионального оператора позволит гражданам РФ подавать заявки на газификацию на портале госуслуг, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер.
"Введение единого регионального оператора позволит заключать комплексный договор, который будет в себя включать и подключение граждан, и договор на поставку газа, и договор на техническое обслуживание. Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг", — сказал Миллер на совещании о газификации регионов под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.
Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.