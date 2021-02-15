МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Создание единого регионального оператора позволит гражданам РФ подавать заявки на газификацию на портале госуслуг, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Газпром" предложил механизм выравнивания тарифов при газификации

"Введение единого регионального оператора позволит заключать комплексный договор, который будет в себя включать и подключение граждан, и договор на поставку газа, и договор на техническое обслуживание. Это будет комплексный договор, который может предоставляться гражданам через единый портал государственных услуг", — сказал Миллер на совещании о газификации регионов под руководством председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Минэнерго разработало новую концепцию газификации России, получившую название "социальная". Она призвана вдвое снизить сроки этого процесса и максимально освободить граждан от платы за подключение газа к их домам. В рамках этой концепции предлагается создать единого оператора газификации в каждом субъекте РФ, но в основном им должен быть "Газпром". Этот оператор должен будет нести ответственность за доведение газа от магистральной трубы до дома.