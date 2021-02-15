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2021
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Миллер рассказал, как снизить стоимость подключения частных домов к газу
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Введение единого федерального оператора газификации может снизить цену подключения газа для населения на 30%. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании о... ПРАЙМ, 15.02.2021
газификация, алексей миллер, газпром, газ, новости, экономика, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Введение единого федерального оператора газификации может снизить цену подключения газа для населения на 30%. Об этом заявил глава "Газпрома" Алексей Миллер на совещании о газификации регионов на площадке "Единой России".
Он пояснил, что оценивает инвестиции, необходимые для строительства межпоселковых газопроводов до 2025 года в 354 млрд руб. "Это моя оценка — при введении единого оператора эта сумма может быть уменьшена на 30%. И тогда это уже 220 миллиардов рублей", — сказал глава "Газпрома".
По мнению Миллера, создание единого регионального оператора газификации решит ряд проблем, в частности, проблему "последней мили". "Его (единого оператора газификации — прим. ред.) отсутствие приводит к ситуации, когда по стороне газоснабжения создаются избыточные мощности. Введение механизма единого оператора позволит и эту задачу решить", — добавил он.