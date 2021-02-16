МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Пусконаладочные работы на четвертой линии "Ямала СПГ" заканчиваются, она близка к запуску, сообщил журналистам глава и совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон. Производство СПГ в январе незначительно сократилось

Он отметил, что задержка запуска практически никак не отразилась на стоимости строительства линии. "Ну, практически не было. По ковиду чуть-чуть сыграло, но совершенно не значительно, можно не обращать внимание, стоимость такая же", — сказал Михельсон, отвечая на соответствующий вопрос.

По его словам, линия уже близка к запуску. "Вот пусконаладочные работы заканчиваются", — отметил он.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ, при этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.

Сроки запуска четвертой линии "Ямала СПГ" несколько раз продлевались. Но в январе зампред правления "Новатэка" Марк Джитвэй сообщал, что компания ожидает первую отгрузку сжиженного природного газа с этой линии в первом квартале.