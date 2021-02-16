МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Администрация президента США Джо Байдена рассматривает вопрос введения санкций в связи с проектом "Северный поток 2" и начала переговоры с Берлином по этому поводу, сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники. В Берлине попросили прекратить ставить под сомнение "Северный поток 2"

Переговоры включают "угрозы санкций против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", сообщил представитель немецких властей.

Как пишет издание, у администрации во вторник подступает крайний срок, когда она должна сообщить список компаний, которые могут стать потенциальной целью американских санкций. США также могут отказаться от введения санкций в связи с национальными интересами.

По данным источников газеты, члены Совета национальной безопасности встречались, чтобы обсудить газопровод, в том числе готовность Германии ввести мораторий на проект. Партнер "Северного потока 2" заявил о негативном влиянии задержки проекта

Ранее газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который бы обеспечивал транзит газа по трубопровода в случае "нарушений" Россией прав человека.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.