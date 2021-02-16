МОСКВА, 16 фев — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах Европы продолжают падать из-за сильных морозов, так, во Франции они опустились ниже 30%, в то время как экспорт российского трубопроводного газа во Францию увеличился в 1,5 раза с начала 2021 года, сообщает "Газпром". Эксперт рассказал, почему "Газпрому" не стоит слишком надеяться на морозы

"Спрос на природный газ в странах Европы на фоне холодной, морозной зимы продолжает расти, а заполненность европейских подземных хранилищ – сокращаться", — отмечает "Газпром".

Так, по данным по данным Gas Infrastructure Europe, на понедельник хранилища Франции были заполнены на 29,04% (самый низкий уровень среди стран Европы). В целом европейские хранилища газа были заполнены на 41,74%.

"Экспорт газа "Газпрома" во Францию с начала 2021 года увеличился почти в полтора раза", — добавляет "Газпром".

Как сообщал "Газпром" 15 февраля, экспорт компании в страны дальнего зарубежья за полтора месяца 2021 года вырос на 36,5% — до 27,5 миллиарда кубометров газа. В частности, поставки газа в Германию увеличились на 35,5%, Турцию — на 30,5%, Италию – на 112,7%, во Францию – на 43,7%, в Польшу – на 63,7%, в Нидерланды – на 8,4%. Также "Газпром" увеличил поставки на внутренний рынок на 16% (на 7,1 миллиарда кубометров).