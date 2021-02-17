2021-02-17T13:19:26+03:00
2021-02-17T13:19:26+03:00
2021-02-17T13:19:26+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210217/833062344.html
Правительство утвердило дорожную карту развития рынка СПГ на пять лет
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Правительство РФ утвердило дорожную карту развития рынка сниженного природного газа (СПГ) на 5 лет, его производство планируется наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил... ПРАЙМ, 17.02.2021
дорожная карта, россия, спг, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83267/85/832678512.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83267/85/832678512.jpg
https://1prime.ru/images/83267/85/832678511.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83267/85/832678511.jpg
https://1prime.ru/images/83267/85/832678510.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83267/85/832678510.jpg
https://1prime.ru/gas/20210216/833051335.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило дорожную карту развития рынка сниженного природного газа (СПГ) на 5 лет, его производство планируется наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Правительство утвердило дорожную карту развития рынка СПГ на ближайшие пять лет. Для социально-экономического развития регионов вопрос газификации очень важен, особое внимание на это обращал президент", — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.
Он отметил, что необходимо ускорить работу по газификации, чтобы тепло пришло в дома как можно скорее и по доступным для людей ценам. "Предстоит нарастить производство СПГ, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей", — добавил премьер.
Он также напомнил, что СПГ по сравнению с традиционными видами топлива более экологичен и может применяться практически на любом виде транспорта. "Но для этого необходима соответствующая инфраструктура. Меры по ее развитию предусмотрены дорожной картой", — подчеркнул Мишустин.