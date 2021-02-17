МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило дорожную карту развития рынка сниженного природного газа (СПГ) на 5 лет, его производство планируется наращивать, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. "Новатэк" сообщил о скором запуске четвертой линии "Ямала СПГ"

"Правительство утвердило дорожную карту развития рынка СПГ на ближайшие пять лет. Для социально-экономического развития регионов вопрос газификации очень важен, особое внимание на это обращал президент", — сказал Мишустин на заседании правительства в среду.

Он отметил, что необходимо ускорить работу по газификации, чтобы тепло пришло в дома как можно скорее и по доступным для людей ценам. "Предстоит нарастить производство СПГ, а также создать инфраструктуру для автономной газификации в труднодоступных районах, в том числе в Сибири, на Дальнем Востоке, где не всегда возможна прокладка трубопроводных сетей", — добавил премьер.

Он также напомнил, что СПГ по сравнению с традиционными видами топлива более экологичен и может применяться практически на любом виде транспорта. "Но для этого необходима соответствующая инфраструктура. Меры по ее развитию предусмотрены дорожной картой", — подчеркнул Мишустин.