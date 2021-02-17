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Путин объяснил нападки на "Северный поток 2"
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Противники строительства российского газового проекта "Северный поток 2" хотят заставить Москву платить за "геополитический проект" на Украине. Такое заявление сделал президент... ПРАЙМ, 17.02.2021
северный поток 2, украина, россия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Противники строительства российского газового проекта "Северный поток 2" хотят заставить Москву платить за "геополитический проект" на Украине.
Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.
"Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят Россию заставить платить за их геополитический проект на Украине. Вот и все. На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем", — отметил президент во время встречи, которая проходит в формате видеоконференции.
Напомним, The Wall Street Journal ранее со ссылкой на анонимные источники писало о том, что администрация нового президента США Джо Байдена начала вести переговоры с властями Германии о будущем "Северного потока 2".