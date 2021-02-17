МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. Противники строительства российского газового проекта "Северный поток 2" хотят заставить Москву платить за "геополитический проект" на Украине.

Такое заявление сделал президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями фракций Госдумы.

"Почему все так крутится вокруг "Северного потока 2"? Хотят Россию заставить платить за их геополитический проект на Украине. Вот и все. На самом деле, все достаточно примитивно. Все просто, мы это давно понимаем. Но таков мир, в котором мы живем", — отметил президент во время встречи, которая проходит в формате видеоконференции.

Напомним, The Wall Street Journal ранее со ссылкой на анонимные источники писало о том, что администрация нового президента США Джо Байдена начала вести переговоры с властями Германии о будущем "Северного потока 2".