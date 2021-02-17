БЕРЛИН, 17 фев — ПРАЙМ. Германия вправе требовать компенсации от США на переговорах о "Северном потоке 2", так как из-за позиции Вашингтона строительство газопровода задерживается и немецкие потребители газа на протяжении нескольких лет вынуждены платить повышенную цену за "голубое топливо", заявил РИА Новости депутат бундестага ФРГ, официальный представитель фракции "Альтернатива для Германии" по вопросам энергетики Штеффен Котре. Политолог рассказал, почему США хотят контролировать "Северный поток 2"

"Переговоры начались, это было ожидаемо. Германия должна ясно заявить США, что санкции должны быть отменены. Нужно усилить давление, пригрозить встречными санкциями и, конечно, ввести их. Американцы реагируют только на давление. "Красная линия" будет пересечена, если в ходе переговоров будут сделаны уступки, в результате которых потребители газа заплатят еще больше", — заявил он.

По словам Котре, уже сейчас потребители газа в Германии переплачивают, так как "на протяжении нескольких лет мы не получаем недорогой газ". Речь идет о нескольких миллиардах евро, и "этот счет нужно предъявить американцам", считает депутат. Только с помощью таких шагов "немецкая внешняя политика будет воспринята всерьез", добавил он.

Комментируя предложение главы минэкономики ФРГ Петера Альтмайера о строительстве в Германии двух терминалов для американского СПГ и оплате из государственных средств стоимости их подключения к газотранспортной сети Германии, Котре назвал его "величайшей наглостью в отношении потребителей". По словам депутата, нести эти затраты "должны те, кто хочет транспортировать сюда СПГ".

"Правительство Германии должно прибегнуть в значительной степени к угрозам, должно оставаться твердым, иначе американцы не изменят позиции", — добавил он. Путин объяснил нападки на "Северный поток 2"

Ряд мировых изданий сообщили ранее о старте переговоров между США и Германией по вопросу о реализации газопровода "Северный поток 2". Официально немецкая сторона пока не подтвердила эту информацию, указав, что переговоры продолжаются с Вашингтоном на протяжении длительного времени в закрытом режиме. Согласно информации осведомленного источника РИА Новости, переговоры о "Северном потоке 2" ведутся в настоящее время между профильными министерствами ФРГ и США.

По информации газеты Wall Street Journal, администрация президента Джо Байдена начала переговоры с Берлином, они включают вопрос об американских санкциях против компаний, вовлеченных в строительство "Северного потока 2", и возможность введения моратория на проект. Немецкая газета Handelsblatt сообщила о закрытых предложениях американской администрации Берлину в связи с возможным снятием санкций против газопровода "Северный поток 2". Речь идет, в частности, о внедрении некоего "механизма остановки", который бы обеспечивал транзит газа по трубопроводу в случае "нарушений" Россией прав человека.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.