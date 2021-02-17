МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" в 2020 году произвел 18,8 миллиона тонн сжиженного природного газа, что выше его проектной мощности на 13,9%, сообщил "Новатэк". "Новатэк" сообщил о скором запуске четвертой линии "Ямала СПГ"

"Всего за текущий отчетный период было произведено 18,8 миллиона тонн СПГ (отгружено из порта Сабетта 18,6 миллиона тонн), что превысило проектный уровень мощности первых трех очередей в совокупности на 2,3 миллиона тонн СПГ (или 13,9%). Объем производства и отгрузки стабильного газового конденсата составил 1 миллион тонн", — говорится в отчете компании.

"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ. При этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.