2021-02-17T15:01:17+03:00
2021-02-17T15:01:17+03:00
2021-02-17T15:01:17+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210217/833063875.html
"Ямал СПГ" в 2020 году превысил свою проектную мощность на 14%
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Ямал СПГ" в 2020 году произвел 18,8 миллиона тонн сжиженного природного газа, что выше его проектной мощности на 13,9%, сообщил "Новатэк". "Всего за текущий отчетный период было... ПРАЙМ, 17.02.2021
ямал спг, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83279/73/832797352.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83279/73/832797352.jpg
https://1prime.ru/images/83279/73/832797351.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83279/73/832797351.jpg
https://1prime.ru/images/83279/73/832797339.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83279/73/832797339.jpg
https://1prime.ru/gas/20210216/833051335.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 17 фев — ПРАЙМ. "Ямал СПГ" в 2020 году произвел 18,8 миллиона тонн сжиженного природного газа, что выше его проектной мощности на 13,9%, сообщил "Новатэк".
"Всего за текущий отчетный период было произведено 18,8 миллиона тонн СПГ (отгружено из порта Сабетта 18,6 миллиона тонн), что превысило проектный уровень мощности первых трех очередей в совокупности на 2,3 миллиона тонн СПГ (или 13,9%). Объем производства и отгрузки стабильного газового конденсата составил 1 миллион тонн", — говорится в отчете компании.
"Ямал СПГ" — российский проект по сжижению природного газа на базе Южно-Тамбейского месторождения. Акционеры — "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В рамках проекта запущены три технологические линии мощностью 5,5 миллиона тонн каждая (16,5 миллиона тонн в год), но фактическая мощность завода выше. В 2019 году проект произвел 18,4 миллиона тонн СПГ. При этом сейчас идет строительство четвертой линии по собственной технологии "Новатэка" еще почти на 1 миллион тонн.