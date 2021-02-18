МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Глава украинского газового оператора "Нафтогаз" Андрей Коболев ан своей странице в соцсети Facebook заявил, что остановка строительства российского газопровода "Северный поток 2" является для украинцев "вопросом жизни и смерти".

Глава "Нафтогаза Украины" подчеркнул, что завершение строительства газового проекта якобы сделает Украину "беззащитной перед российской военной агрессией".

Он отметил, что пока через территорию Украины проходит транзит газа из России в страны Европы, украинская газо-транспортная система (ГТС) является "частью системы обороны" страны.

При этом Коболев пояснил, что в случае появления возможности изменения географии поставок газа Россией в Евросоюз положение Киева изменится.

"Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить "Северный поток 2" — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан", — подытожил он.