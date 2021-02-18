МОСКВА, 18 фев — ПРАЙМ. Москва не знает о каких-то переговорах США с ФРГ по "Северному потоку 2", исходит из заявлений Берлина о необходимости завершения проекта строительства этого газопровода, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Нафтогаз" назвал вопросом жизни и смерти остановку "Северного потока 2"

Ряд мировых изданий сообщили ранее о старте переговоров между США и Германией по вопросу о реализации газопровода "Северный поток 2". Официально немецкая сторона пока не подтвердила эту информацию, указав, что переговоры продолжаются с Вашингтоном на протяжении длительного времени в закрытом режиме. Согласно информации осведомленного источника РИА Новости, переговоры о "Северном потоке 2" ведутся в настоящее время между профильными министерствами ФРГ и США.

"О переговорах мы ничего не знаем. Мы исходим из многочисленных заявлений коллег из ФРГ о необходимости завершения этого проекта. Завершение — имеется в виду, что все-таки нужно достроить и запустить ("Северный поток 2" — ред.)", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Дмитрий Песков также прокомментировал высказывание пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что "Северный поток 2" является "плохой сделкой". По словам Псаки, США продолжают следить за действиями по завершению строительства или проведению сертификации газопровода и обсуждают возможность расширения санкций против проекта.

"Проект этот хороший, и проект этот абсолютно не касается энергообеспечения США. Этот проект касается энергетической безопасности европейского континента. Особенно в условиях такой турбулентности с климатическими изменениями и так далее", — ответил Песков. Путин объяснил нападки на "Северный поток 2"

Кроме того, Песков посоветовал американским партнерам больше интересоваться вопросами тепло- и энергообеспечения своих граждан в условиях аномальных холодов в Техасе, а не "Северным потоком 2".

"В целом, конечно, наверное, нашим партнерам американским есть смысл в меньшей степени интересоваться "Северным потоком 2", и в большей степени все-таки интересоваться событиями в Хьюстоне, Техасе, энергообеспечением, теплообеспечением. Здесь бы, конечно, газ бы не помешал", — сказал пресс-секретарь президента РФ.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.