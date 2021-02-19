МОСКВА, 19 фев — ПРАЙМ. Администрация нового президента США Джо Байдена уже в пятницу, 19 февраля, представит в Конгресс страны доклад по вопросу новых санкций против российского газопровода "Северный поток 2".

Как пишет Bloomberg, документ может быть подан в Конгресс уже сегодня.

Как прогнозирует агентство, доклад может содержать дополнительные ограничительные меры, направленные против небольшого количества российских компаний.

Немецкие фирмы не попадут под санкции.

Таким образом администрация президента США намерена остановить реализацию газового проекта РФ, при этом не вступая в конфронтацию с близким европейским союзником.

По данным источников агентства, госсекретарь США Энтони Блинкен намерена не преследовать компании либо отдельных физических лиц из таких стран, как Германия, так как считает более важным найти дипломатическое решение и устранить разногласия, вызванные подходом экс-президента США Дональда Трампа.

В то же время источники поясняют, что если США будет стремиться уменьшить напряженность в отношениях с Германией, Берлином, он рискует оттолкнуть других союзников, таких как Украина, Польша и страны Балтии.