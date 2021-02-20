ВАШИНГТОН, 20 фев — ПРАЙМ. Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе конгрессу по трубопроводу "Северный поток 2", сообщило агентство Блумберг со ссылкой на доклад. Захарова уверена, что "Северный поток - 2" будет достроен

По его данным, госдеп упомянул о нарушении американских санкций трубоукладчиком "Фортуна" и его владельцем "КВТ-РУС". Это может означать введение против них санкций, но и судно, и компания уже находятся в списках американских санкций по другим статьям.

Также госдеп не предложил вводить санкции против каких-либо германских или других европейских компаний, причастных к проекту трубопровода, сообщило агентство.

Госдеп не ответил на просьбу РИА Новости о комментарии.

По данным агентства, решение США не предлагать новых санкций отражает намерение госсекретаря Энтони Блинкена "не бросать вызов" российской компании "Газпром" относительно трубопровода, чтобы не оттолкнуть от США Германию, поддерживающую идею газопровода.

Доклад госдепа появился с опозданием — крайним сроком для его предоставления конгрессу было 16 февраля.

Решение принято, несмотря на критику внутри США, где упрекают нынешнюю администрацию в мягкотелости в отношении России.

Член комитета палаты представителей по иностранным делам республиканец Майкл Маккол назвал эти предложения "полностью неадекватными".

"Намерения конгресса ясны, их нельзя игнорировать: обязательные предписания, принятые с поддержкой обеих партий в последних двух оборонных бюджетах, задуманы с тем, чтобы остановить завершение зловредного российского трубопровода", — говорится в заявлении конгрессмена, которое цитирует Блумберг.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку. РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.