МОСКВА, 21 фев — ПРАЙМ. Госдепартамент США не предложил новых санкций в докладе по трубопроводу "Северный поток 2". Кроме того, Госдеп не предложил вводить санкции против немецких или других европейских компаний, причастных к газовому проекту. Однако руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев уверен, что это совсем не говорит о смягчении позиции Белого Дома. Политолог рассказал, почему США хотят контролировать "Северный поток 2"

"Это чисто политические движения, которые должны продемонстрировать Германии, что США не хотят идти на обострение отношений с Европой. Однако по факту США не отменили самые неприятные санкции, которые непосредственно влияют на темпы строительства и перспективы ввода в эксплуатацию газопровода", — пояснил аналитик "Инвест-Форсайту".

Не отменены санкции к страховым, сертификационным и другим компаниям, от которых зависит, будет "СП-2" пущен в строй или нет. Также не отменены санкции против организаций, которые могут предоставлять разрешительные документы на проведение работ по строительству, перечисляет эксперт.

Год назад эти санкции привели к тому, что из проекта вышли иностранные суда-трубоукладчики. Вместо них российское судно "Академик Черский" прошел модернизацию и испытания, но начиная с осени 2020 года не может получить нужные сертификаты.

На участке в Дании сейчас работает баржа "Фортуна", которая может уложить одну нитку газопровода до конца мая. Уложить две нитки (как положено по проекту) возможно только с участием "Академика Черского", но он до сих пор к работам не приступил.

"Также США не сняли санкций, которые могут помешать ввести построенный газопровод в эксплуатацию, — против компаний-сертификаторов. Может получиться так, что "СП-2" будет достроен, но его пуск и дальнейшая загрузка останутся под вопросом или станут предметом постоянного торга между США, Европой и Россией", — резюмирует Артем Деев.