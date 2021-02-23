УФА, 23 фев — ПРАЙМ. Взрыв на федеральном магистральном газопроводе произошел на территории Оренбургской области, идет мобилизация сил для ликвидации аварии, сообщает правительство региона.

"Сегодня, 23 февраля, произошел взрыв на федеральном магистральном газопроводе в Илекском районе. На место выехали спасатели, региональные службы, специалисты минприроды области, газовики, экологи. Сейчас идет мобилизация сил для ликвидации аварии", — говорится в сообщении областного правительства.

Отмечается, что по предварительной информации, газопровод принадлежит ООО "Газпром трансгаз Екатеринбург".

"В 13.00 (11.00 мск) состоится заседание межведомственного штаба, где выработают необходимые меры для ликвидации ЧС. Работу служб координирует губернатор Оренбургской области Денис Паслер", — дополняется в сообщении.

По информации ГУ МЧС по региону, пострадавших нет. Правительство региона сообщает об отсутсвии разрушений после взрыва, поскольку населенные пункты находятся далеко от места происшествия. Потребителей в Оренбургской области снабжают газом из баллона газопровода "Оренбург–Новопсков".

"Пострадавших и погибших нет. К месту происшествия выехали силы и средства Главного управления МЧС России по Оренбургской области", — говорится в сообщении ведомства.