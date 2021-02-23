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https://1prime.ru/gas/20210223/833097813.html
Россия остановила транзит газа через Казахстан
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Транзит газа в Казахстан прекращен из-за повреждения на магистральном трубопроводе "Союз" в Оренбургской области, сообщило Минэнерго РФ. "Прекращен транзит газа через ГИС... ПРАЙМ, 23.02.2021
взрыв, транзит газа, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Транзит газа в Казахстан прекращен из-за повреждения на магистральном трубопроводе "Союз" в Оренбургской области, сообщило Минэнерго РФ.
"Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан", — сообщает ведомство.
Ранее во вторник правительство региона сообщило, что на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв, идет мобилизация сил для ликвидации аварии. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет.
По информации Минэнерго, падение давления в магистральном газопроводе "Оренбург-Новопсков", принадлежащем "Газпром трансгаз Екатеринбург", было обнаружено в 7.37 мск. В 7.57 персонал отключил участок 51-123 километр газопровода. Падение давления газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз".