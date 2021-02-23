МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Транзит газа в Казахстан прекращен из-за повреждения на магистральном трубопроводе "Союз" в Оренбургской области, сообщило Минэнерго РФ. В Оренбуржье прогремел взрыв на магистральном газопроводе

"Прекращен транзит газа через ГИС Алексеевка на территорию Республики Казахстан", — сообщает ведомство.

Ранее во вторник правительство региона сообщило, что на федеральном магистральном газопроводе на территории Оренбургской области произошел взрыв, идет мобилизация сил для ликвидации аварии. В ГУ МЧС по региону сообщили, что пострадавших в результате ЧП нет.

По информации Минэнерго, падение давления в магистральном газопроводе "Оренбург-Новопсков", принадлежащем "Газпром трансгаз Екатеринбург", было обнаружено в 7.37 мск. В 7.57 персонал отключил участок 51-123 километр газопровода. Падение давления газа продолжилось по магистральному газопроводу "Союз".