КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) приветствовало новые санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", связанного со строительством трубопровода "Северный поток 2", сообщается на сайте компании. США обещают следить за организациями, причастными к "Северному потоку 2"

Ранее США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное со строительством трубопровода "Северный поток 2", и его владельца "КВТ-РУС" еще в один список санкций.

"Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении "Северного потока-2". Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта", — сообщается на сайте.

По словам гендиректора компании Сергея Макогона, позиция Киева по "Северному потоку 2" "остается неизменной". "Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости", — цитирует Макогона пресс-служба. Госдеп США оценил эффективность санкций против "Северного потока 2"

Он также добавил, что ОГТСУ имеет свободные мощности для транзита природного газа из России "в тех объемах, которые нужны Германии".

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.