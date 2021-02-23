На Украине оценили санкции против трубоукладчика "Северного потока 2"
КИЕВ, 23 фев — ПРАЙМ. ООО "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) приветствовало новые санкции против судна-трубоукладчика "Фортуна", связанного со строительством трубопровода "Северный поток 2", сообщается на сайте компании.
Ранее США внесли судно-трубоукладчик "Фортуна", связанное со строительством трубопровода "Северный поток 2", и его владельца "КВТ-РУС" еще в один список санкций.
"Вашингтон объявил об очередном раунде введения санкций в отношении "Северного потока-2". Оператор ГТС Украины ценит стойкое противодействие США реализации этого опасного проекта", — сообщается на сайте.
По словам гендиректора компании Сергея Макогона, позиция Киева по "Северному потоку 2" "остается неизменной". "Мы ежедневно работаем над усовершенствованием нашей газотранспортной системы и наших нормативных актов, поэтому клиентам ЕС предлагается больше гарантий надежности и гибкости", — цитирует Макогона пресс-служба.
Он также добавил, что ОГТСУ имеет свободные мощности для транзита природного газа из России "в тех объемах, которые нужны Германии".
РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.
https://1prime.ru/gas/20210223/833098806.html