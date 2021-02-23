МОСКВА, 23 фев — ПРАЙМ. Дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2, заявил РИА Новости официальный представитель Мюнхенского перестраховочного общества Münchener Rück Франк Циглер. Байдена раскритиковали за нерешительность по "Северному потоку 2"

"Речь идет о нашей дочерней компании Munich Re Syndicate в Лондоне, у нее был договор, и он завершен, могу подтвердить это", — сказал Циглер, добавив, что не может сообщить в этой связи никаких деталей.