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Немецкая компания прекратила финансирование "Северного потока 2"
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Крупнейшая газовая и нефтяная компания Германии — Wintershall Dea — отчиталась о завершении финансирования строительства российского проекта "Северный поток 2". Как говорится в... ПРАЙМ, 24.02.2021
северный поток 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая газовая и нефтяная компания Германии — Wintershall Dea — отчиталась о завершении финансирования строительства российского проекта "Северный поток 2".
Как говорится в отчетности Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год, всего немецкая компания вложила 730 миллионов евро.
"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", — поясняется в документе.
Отмечается, что дальнейшие выплаты по этому проекту компания не планирует.
Помимо этого, как следует из отчетности, рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф от польского регулятора UOKiK за участие в "Северном потоке 2" может занять стрко от трех до пяти лет. Немецкая компания считает этот штраф необоснованным.