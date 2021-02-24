МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Крупнейшая газовая и нефтяная компания Германии — Wintershall Dea — отчиталась о завершении финансирования строительства российского проекта "Северный поток 2".

Как говорится в отчетности Wintershall Dea за четвертый квартал и 2020 год, всего немецкая компания вложила 730 миллионов евро.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA)", — поясняется в документе.

Отмечается, что дальнейшие выплаты по этому проекту компания не планирует.

Помимо этого, как следует из отчетности, рассмотрение апелляции Wintershall Dea на штраф от польского регулятора UOKiK за участие в "Северном потоке 2" может занять стрко от трех до пяти лет. Немецкая компания считает этот штраф необоснованным.