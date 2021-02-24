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Миллера переизбрали главой "Газпрома" еще на пять лет
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Совет директоров "Газпрома" переизбрал Алексея Миллера председателем правления компании на новый пятилетний срок, начиная с 31 мая 2021 года, говорится в сообщении компании... ПРАЙМ, 24.02.2021
совет директоров, газпром, газ, новости, бизнес, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" переизбрал Алексея Миллера председателем правления компании на новый пятилетний срок, начиная с 31 мая 2021 года, говорится в сообщении компании.
"Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО "Газпром" и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет", — сообщается в релизе.
Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года, и 31 мая 2021 года истекал его предыдущий пятилетий срок на этом посту.