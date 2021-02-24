МОСКВА, 24 фев — ПРАЙМ. Совет директоров "Газпрома" переизбрал Алексея Миллера председателем правления компании на новый пятилетний срок, начиная с 31 мая 2021 года, говорится в сообщении компании. В "Газпроме" оценили влияние ситуации в Техасе на рынок

"Совет директоров рассмотрел вопрос об избрании председателя правления ПАО "Газпром" и принял единогласное решение избрать Миллера Алексея Борисовича председателем правления с 31 мая 2021 года сроком на пять лет", — сообщается в релизе.

Миллер занимает пост председателя правления "Газпрома" с 2001 года, и 31 мая 2021 года истекал его предыдущий пятилетий срок на этом посту.