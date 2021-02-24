БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ ряда компаний в Германии и США от сотрудничества с проектом "Северный поток 2".

"Это, конечно, всегда решение компаний", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Накануне дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.