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2021
https://1prime.ru/gas/20210224/833109313.html
Берлин прокомментировал отказ фирм от работы с "Северным потоком 2"
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В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ ряда компаний в Германии и США от сотрудничества с проектом "Северный поток 2". "Это, конечно, всегда решение компаний", — заявил... ПРАЙМ, 24.02.2021
северный поток 2, германия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
БЕРЛИН, 24 фев — ПРАЙМ. В кабмине ФРГ назвали "решением компаний" отказ ряда компаний в Германии и США от сотрудничества с проектом "Северный поток 2".
"Это, конечно, всегда решение компаний", — заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.
Накануне дочерняя компания крупнейшей немецкой группы Münchener Rück, которая занимается перестрахованием германских и международных страховщиков, завершила договор с Nord Stream 2.
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран.