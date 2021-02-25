МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" подписал с китайской Shenergy Group договор на поставку в Китай в течение 15 лет более 3 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщила российская компания. Россия планирует развивать внутренний рынок СПГ

"Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и Shenergy Group подписали долгосрочный договор купли-продажи СПГ с проекта "Арктик СПГ 2". Совокупный объем поставки по договору составляет более 3 миллионов тонн, срок действия договора – 15 лет", — сообщается в релизе.

СПГ будет поставляться на условиях DES на терминалы в Китае, уточняет "Новатэк".