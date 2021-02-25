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"Арктик СПГ 2" поставит в Китай более трех миллионов тонн газа
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"Новатэк" подписал с китайской Shenergy Group договор на поставку в Китай в течение 15 лет более 3 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщила... ПРАЙМ, 25.02.2021
китай, арктик спг 2, новатэк, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. "Новатэк" подписал с китайской Shenergy Group договор на поставку в Китай в течение 15 лет более 3 миллионов тонн сжиженного природного газа с проекта "Арктик СПГ 2", сообщила российская компания.
"Novatek Gas & Power Asia Pte. Ltd. и Shenergy Group подписали долгосрочный договор купли-продажи СПГ с проекта "Арктик СПГ 2". Совокупный объем поставки по договору составляет более 3 миллионов тонн, срок действия договора – 15 лет", — сообщается в релизе.
СПГ будет поставляться на условиях DES на терминалы в Китае, уточняет "Новатэк".