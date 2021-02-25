МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. Nord Stream 2 AG, оператор проекта "Северный поток 2", уведомил европейских партнеров о достаточности предоставленного финансирования на реализацию проекта, сообщил член правления Wintershall Dea, ответственный за деятельность компании в России, Латинской Америке, а также за газотранспортные проекты Тило Виланд. Украина и Польша обсудили меры против "Северного потока - 2"

"Мы действительно обязались предоставить финансирование в размере 950 миллионов евро, до сегодняшнего дня мы предоставили 730 миллионов, и проектная организация проинформировала нас о том, что этих средств достаточно", — сказал Виланд в ходе круглого стола, организованного компанией.

Он при этом не стал комментировать сроки реализации проекта, но подчеркнул уверенность Wintershall Dea в его завершении.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Его реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Европейские партнеры — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall — обязались суммарно профинансировать проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.

Во вторник Wintershall Dea сообщила, что завершила инвестиции в строительство "Северного потока 2", направив в общей сложности на его финансирование 730 миллионов евро. В 2020 году о полном завершении своих обязательств по финансированию "Северного потока 2" заявляли в OMV и Shell, при этом австрийская OMV указывала, что в рамках кредита инвестировала в проект 730 миллионов евро. Все иностранные партнеры по проекту "Северный поток 2" направляли финансирование на его строительство синхронно, по запросу Nord Stream 2 AG.