МОСКВА, 27 фев — ПРАЙМ. Представители госдепартамента США отрицают ведение переговоров с Германией о заключении дополнительного неофициального соглашения, которое позволило бы завершить проект “Северный поток 2”, сообщает портал Axios со ссылкой на источники. Еврокомиссия назвала "Северный поток - 2" политическим проектом

Издание Axios указывает, что ранее на неделе в США проходил брифинг, в котором участвовали представители госдепартамента и Конгресса. В ходе дискуссии заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Молли Монтгомери заявила, что США не ведут обсуждений с Германией о дополнительной сделке.

Ранее Заместитель официального представителя кабмина ФРГ Ульрике Деммер заявила, что власти ФРГ находятся в постоянном контакте с американскими коллегами по вопросу проекта "Северный поток 2". Она добавила, что часто это "обмен мнениями".

Представители госдепартамента отметили, передает Axios, что слово "обмен" не следует понимать как ведение переговоров. Администрация президента США Джо Байдена заявляла Германии о своем беспокойстве в связи с строительством газопровода в рамках дипломатических бесед, пишет портал.

По информации издания, дискуссия по вопросу о “Северном потоке 2” была напряженной, стороны периодически спорили. Так, член сената и республиканец спросил представителей администрации Байдена, почему еще не введены санкции против Nord Stream 2 AG, “компании, которая владеет “Северным потоком 2”.

В ответ сотрудники госдепартамента заявили, что необходимо много времени для того, чтобы определить, в отношении кого или чего вводить санкции.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

РФ неоднократно заявляла, что этот проект коммерческий, выгоден Европе. В ФРГ выступают за достройку газопровода и отвергают односторонние экстерриториальные санкции США.