МОСКВА, 1 мар – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Novatek Gas & Power Asia заключила с китайской Shenergy Group долгосрочный контракт на поставку сжиженного природного газа (СПГ), сообщила пресс-служба компании НОВАТЭК. Зарегистрированная в Сингапуре Novatek Gas & Power Asia является дочерней компанией НОВАТЭК, через которую осуществляется торговые операции на международных рынках. Китай раскручивает "бычий тренд" на нефтяном рынке и готовит сюрприз

Shenergy Group принадлежит региональному правительству города Шанхай. Эта компания обеспечивает потребности Шанхая в энергоносителях: природном газе, нефтепродуктах и электроэнергии. Этот город является крупнейшим финансовым, деловым и экономическим центром Китая, а также вторым городом страны по численности населения.

Подписание долгосрочного соглашения с китайской компанией позволит НОВАТЭК получить банковские кредиты, необходимые для финансирования проекта "Арктик СПГ – 2" и открывает путь на быстрорастущий рынок газа Китая.

НАЧАЛО СТРОИТЕЛЬСТВА И ПРОЕКТНОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ

Проект "Арктик СПГ – 2" предусматривает строительство на побережье полуострове Гыдан завода по производству СПГ мощностью 19,8 млн т/г – три технологические линии по 6,6 млн т/г каждая. Кроме СПГ на заводе будет производиться стабильный газовый конденсат в объеме 1,6 млн т/г. Для строительства завода используются основания гравитационного типа (ОГТ), на которых монтируются технологические линии. По утверждению руководителей НОВАТЭК, использование ОГТ позволит значительно снизить капитальные затраты и свести к минимуму негативное воздействие на окружающую среду.

Капитальные затраты на "Арктик СПГ – 2" оцениваются в 21 млрд долларов. Половину этой суммы должны предоставить участники проекта в соответствии с долями участия, остальные средства планировалось привлечь в виде кредитов. Банки охотно предоставляют кредиты для осуществления проектного финансирования, но только тем компаниям, которые заключили с покупателями их продукции долгосрочные соглашения.

НОВАТЭК принадлежит 60% акций "Арктик СПГ – 2", французской компании Total, японскому консорциуму Japan Arctic LNG, китайским CNPC и CNOOC по 10%. Зачем США гонят "нефтяную армаду" в Китай

Практическая реализация проекта началась в первой половине 2019 года. В этом же году NOVATEK Gas & Power Asia заключила два долгосрочных соглашения с испанской нефтегазовой компанией Repsol и международным трейдером Vitol. В соответствии с соглашениями, "Арктик СПГ – 2" должен обеспечить поставку каждой компании ежегодно 1 млн т СПГ в течение в течение 15 лет. При этом цена СПГ привязана к котировкам нефти и газа на европейском рынке, которые в последнее годы значительно ниже, чем в Азии.

Однако соглашения с Repsol и Vitol не носят обязывающий характер, что для участников проекта затрудняет получение банковских кредитов.

ПРОДОЛЖАТЬ СТРОИТЕЛЬСТВО

В 2020 году во время вспышки инфекции коронавируса упал спрос на энергоносители, за которым последовало обвальное падение цен на природный газ. У НОВАТЭК и его партнеров возникли трудности с получением банковских кредитов, но "Арктик СПГ – 2" заморожен не был, работы по строительству завода продолжались.

"Очень важно, что "Арктик СПГ-2" строится, несмотря на массовый перенос и отмену других СПГ-проектов в мире", — заявил в середине прошлого года – во время пика пандемии – заместитель главы НОВАТЭК Марк Джитвей.

По его словам, проблемы с финансированием не приведут к переносу окончания строительства на более поздний срок. Запуск в эксплуатацию первой линии запланирован на 2023 год, второй и третьей – на 2024 и 2026 годы. В январе 2021 года готовность первой линии оценивалась в 50%.

В пресс-релизе НОВАТЭК говорится, что общий объем поставок для Shenergy Group составит более 3 млн т СПГ в течение 15 лет. О сроке начала поставок не сообщается. Но можно предположить, что они начнутся сразу после запуска в эксплуатацию первой технологической линии. Если объем поставок будет распределен равномерно в течение всего срока действия соглашения, то достаточно отгружать три танкерные партии СПГ в год. Мощность одной линии «Арктик СПГ – 2» позволяет осуществлять поставки для Shenergy Group и выполнить обязательства перед Repsol и Vitol.

РЕШЕНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОБЛЕМЫ

Согласно заключенному соглашению, СПГ будет поставляться в Китай на условиях DES (delivery ex-ship), которые обязывают продавца доставить товар в указанный покупателем порт. Все расходы и риски по доставке товара до момента разгрузки несет продавец. Такие условия объясняются необходимостью осуществлять поставки СПГ на танкерах ледового класса, которых в мире ограниченное количество. По заказу НОВАТЭК на российской верфи "Звезда" и верфях Южной Кореи для проекта "Арктик СПГ – 2" будут построены 25 танкеров ледового класса.

Наличие танкеров ледового класса в достаточном количестве позволяет расширить сроки навигации по Северному морскому пути без ледокольного сопровождения. Это снизит транспортные издержки и повысит конкурентоспособность российского СПГ.

Поставки "Арктик СПГ – 2" будут осуществляться, прежде всего, на подконтрольные Shenergy Group два терминала в Шанхае – в глубоководном порту на острове Яншань и в порту Пудун. Однако партии СПГ могут доставляться на другие терминалы.

В соответствии с решением правительства, в Шанхае создается крупнейший в Китае хаб (распределительный центр) для торговли газом. Развитая газотранспортная система позволяет поставлять газ в Шанхай с других СПГ-терминалов на восточном побережье, а также из внутренних районов страны. Счет идет на дни. Почему Европа и Азия рискуют остаться без СПГ

НОВАТЭК планирует строительство на Камчатке морского комплекса для перегрузки СПГ. Перегрузка с танкера ледового класса на обычный танкер позволяет снизить расходы, связанные с доставкой груза конечному потребителю в Азии. Перегрузка на Камчатке сократит время использования танкеров ледового класса, фрахт которых значительно дороже по сравнению с обычными танкерами.

Кроме того, НОВАТЭК намерен продавать по долгосрочным контрактам только половину продукции "Арктик СПГ – 2". Вторая половина будет реализовываться на спотовом рынке с целью повышения эффективности продаж. Комплекс по перегрузке будет способствовать развитию спотовой торговли и может превратиться в региональный газовый хаб, где будет формироваться цена на СПГ.

ВЫХОД НА КОНЕЧНОГО ПОТРЕБИТЕЛЯ

Приоритеты НОВАТЕК определил глава компании Леонид Михельсон, слова которого приводятся в пресс-релизе: "Наша коммерческая стратегия предусматривает диверсификацию клиентской базы и выход на конечных потребителей быстрорастущих рынков Азиатско-Тихоокеанского региона".

В октябре прошлого года во время встречи руководителей компаний-производителей СПГ в Барселоне Михельсон заявил, что НОВАТЭК планирует увеличить мощности по производству СПГ до 37,5 млн т/г к 2025 году. Это станет возможным благодаря реализации проекта "Арктик СПГ – 2". По словам главы НОВАТЭК, 80% своего СПГ компания намерена продавать на азиатском рынке. Кроме того, рассматривается вопрос реализации части продукции "Арктик СПГ – 2" за китайские юани.

Михельсон считает, что долгосрочная цель НОВАТЭК – "бесперебойное обеспечение на протяжении многих десятилетий клиентов компании доступным природным газом". Для НОВАТЭК Китай является одним из ключевых рынков, поэтому планируется наращивать поставки СПГ в эту страну. Успешная реализация проекта "Арктик СПГ – 2" обеспечит достижение поставленной цели. "Новатэк" готов стать лидером на мировом рынке СПГ

Ресурсной базой проекта является уникальное месторождение Утреннее. По состоянию на 31 декабря 2020 года, доказанные и вероятные запасы месторождения по стандартам PRMS составили 1 434 млрд куб. м природного газа и 90 млн тонн жидких углеводородов. Такая ресурсная база может обеспечить работу завода "Арктик СПГ —2" при полной загрузке в течение полувека. Огромные запасы, низкая себестоимость добычи газа и производства СПГ – основные конкурентные преимущества "Арктик СПГ – 2".

Китай – самый быстрорастущий рынок газа в мире. Несмотря на спад в мировой экономике из-за пандемии коронавируса, в 2020 году поставки СПГ в страну выросли на 12% по сравнению годом ранее, достигнув 67,6 млн т – значительно больше, чем прогнозировали эксперты западных инвестиционных банков и ценовых агентств. Россия занимает третье место по поставкам СПГ на китайский рынок после Австралии и Катара

В прошлом году совокупный импорт газа, трубопроводного и в виде СПГ, в Китай вырос до 154 млрд куб. м, что на 5,3% больше чем в 2019 году.