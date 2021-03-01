МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья с начала года вырос на 32,9% по сравнению с январем-февралем 2020 года. Объем поставок вырос до 34,5 миллиарда кубометров газа, сообщает компания. "Транснефть" сообщила о снижении поставок нефти в 2020 году

"В феврале сильные холода и снегопады привели к повышенному спросу на газ в России и европейском дальнем зарубежье. В этих условиях мы продолжили надежно обеспечивать потребителей газом… Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 34,5 миллиарда кубометров газа. Это на 32,9% (на 8,5 миллиарда кубометров) больше, чем за аналогичный период прошлого года", — говорится в сообщении.

Поставки газа в Германию за два месяца увеличились на 32,9%, Турцию — на 52,9%, Италию — на 64%, Венгрию — на 85%, Францию — на 26,7%, Польшу — на 36%, Болгарию — на 56,5%, Сербию — на 52,2%, Румынию — на 54,5% и Грецию — на 27,3%. "При этом Турция в феврале более чем вдвое увеличила закупку газа у "Газпрома" к февралю прошлого года", — отмечает "Газпром".

Также компания увеличила поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок — на 19,5%, или на 11,1 миллиарда кубометров.