МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в феврале вырос в 3,2 раза в годовом выражении, суточные поставки регулярно превышают контрактные обязательства, говорится в сообщении "Газпрома". Европа резко нарастила закупку российского газа

"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением наших суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль – в 3,2 раза больше, чем в феврале 2020 года", — сообщила компания.

Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года — по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (границы с Китаем). В прошлом году "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров (изначально планировалось 5 миллиардов) газа. При этом в четвертом квартале поставки шли в сверхплановом режиме.

На втором этапе планируется запуск участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды. Новый участок по плану сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года, а к 2025 году "Газпром" намерен достичь проектной мощности в 38 миллиардов кубометров.