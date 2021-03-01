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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" вырос более чем в три раза
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Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в феврале вырос в 3,2 раза в годовом выражении, суточные поставки регулярно превышают контрактные обязательства, говорится в сообщении... ПРАЙМ, 01.03.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 1 мар — ПРАЙМ. Экспорт газа в Китай по "Силе Сибири" в феврале вырос в 3,2 раза в годовом выражении, суточные поставки регулярно превышают контрактные обязательства, говорится в сообщении "Газпрома".
"Продолжает расти экспорт газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки регулярно идут с превышением наших суточных контрактных обязательств. Фактический месячный объем поставок за февраль – в 3,2 раза больше, чем в феврале 2020 года", — сообщила компания.
Поставки по газопроводу "Сила Сибири" начались в начале декабря 2019 года — по участку от Чаяндинского месторождения в Якутии до Благовещенска (границы с Китаем). В прошлом году "Газпром" поставил в Китай по "Силе Сибири" 4,1 миллиарда кубометров (изначально планировалось 5 миллиардов) газа. При этом в четвертом квартале поставки шли в сверхплановом режиме.
На втором этапе планируется запуск участка "Силы Сибири" от Ковыкты до Чаянды. Новый участок по плану сдадут в эксплуатацию в конце 2022 года, а к 2025 году "Газпром" намерен достичь проектной мощности в 38 миллиардов кубометров.