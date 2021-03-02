МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году экспортировал 7 миллионов тонн СПГ, к 2025 году планирует увеличить этот показатель более чем вдвое, сообщил начальник управления экспорта СПГ "Газпром экспорта" Павел Седов.

"В прошлом году мы поставили на (международный — ред.) рынок более 7 миллионов СПГ и планируем увеличить этот объем более чем вдвое к 2025 году", — сообщил он в ходе в ходе российской презентации ежегодного прогноза англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку СПГ (LNG Outlook 2021).