2021-03-02T12:31:00+03:00
2021-03-02T12:31:54+03:00
2021-03-02T12:31:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20210302/833143080.html
"Газпром" в 2020 году экспортировал семь миллионов тонн СПГ
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
"Газпром" в 2020 году экспортировал 7 миллионов тонн СПГ, к 2025 году планирует увеличить этот показатель более чем вдвое, сообщил начальник управления экспорта СПГ "Газпром... ПРАЙМ, 02.03.2021
экспорт газа, спг, газпром, газ, новости, энергетика
https://1prime.ru/images/83284/27/832842763.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83284/27/832842763.jpg
https://1prime.ru/images/83284/27/832842762.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83284/27/832842762.jpg
https://1prime.ru/images/83284/27/832842761.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83284/27/832842761.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. "Газпром" в 2020 году экспортировал 7 миллионов тонн СПГ, к 2025 году планирует увеличить этот показатель более чем вдвое, сообщил начальник управления экспорта СПГ "Газпром экспорта" Павел Седов.
"В прошлом году мы поставили на (международный — ред.) рынок более 7 миллионов СПГ и планируем увеличить этот объем более чем вдвое к 2025 году", — сообщил он в ходе в ходе российской презентации ежегодного прогноза англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку СПГ (LNG Outlook 2021).