МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Российские производители в 2020 году поставили на рынок Евросоюза больше сжиженного природного газа (СПГ), чем американские, а именно, 22 миллиона тонн, заявил председатель концерна Shell в России Седерик Кремерс. "Газпром" в 2020 году экспортировал семь миллионов тонн СПГ

"Посмотрите — это поставки СПГ в Европу. Обычно половина этих поставок приходится на Соединенные Штаты и Россию, но в 2020 году можно увидеть, что российский СПГ поставлялся в чуть больших объемах, чем американский СПГ, на европейские рынки. Это произошло впервые в структуре общего экспорта", — сообщил он в ходе российской презентации ежегодного прогноза англо-голландской Royal Dutch Shell по рынку СПГ (LNG Outlook 2021).

Как указано в презентации Кремерса, в 2020 году общий объем поставок СПГ в Евросоюз составил 84 миллиона тонн, из них 22 миллиона тонн — из России, 20 миллионов — из США. Еще 42 миллиона были поставлены из других источников.

В то же время, по информации Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), Россия уже обгоняла США по объемам поставок СПГ в Европу в 2019 и 2018 году. Так, в 2019 году Россия экспортировала 15,1 миллиона тонн, а США — 12,7 миллиона тонн. В 2018 года поставки из РФ составили 4,4 миллиона, из США — 2,7 миллиона. "Арктик СПГ 2" поставит в Китай еще более трех миллионов тонн газа

В России два крупнотоннажных завода по сжижению природного газа. Первый — "Сахалин-2", его оператором выступает компания Sakhalin Energy, в которой "Газпрому" принадлежит 50% плюс одна акция, Shell — 27,5% минус одна акция, Mitsui & Co. Ltd — 12,5%, Mitsubishi Corporation — 10%. В 2020 году завод произвел 11,6 миллиона тонн СПГ. Второй — "Ямал СПГ", акционерами которого являются "Новатэк" (50,1%), Total (20%), CNPC (20%) и Фонд Шелкового пути (9,9%). В 2020 году проект произвел 18,8 миллиона тонн СПГ.