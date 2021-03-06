МОСКВА, 6 мар — ПРАЙМ. ЕС потратил около 440 миллионов евро налогоплательщиков на семь газовых проектов, которые либо уже потерпели неудачу, либо могут в перспективе оказаться провальными, следует из материалов международной правозащитной организации Global Witness. "Газпром" ждет дополнительный спрос на газ в Европе

Большая часть этих средств — 431 миллион евро — была инвестирована в газопровод BRUA, который должен был соединить месторождения газа в румынском секторе Черного моря с Болгарией, Венгрией и Австрией и снизить зависимость Евросоюза от российского топлива.

Однако у проекта имеется ряд проблем. Один из операторов уже заявил о желании выйти из строительства и продать свою долю.

"Очевидно, что BRUA, скорее всего, не сможет достичь ни одной из целей. Участок газопровода построили в ноябре 2020 года, но он расположен внутри Румынии и не достигает ни соседних стран, ни черноморских месторождений. Инвесторы обеспокоены тем, что по газопроводу не будут подавать черноморский газ, так как Exxon (один из операторов еще неосвоенных месторождений в Черном море) объявил о желании покинуть проект и продать лицензию. В апреле прошлого года эти сомнения привели к тому, что планы по продлению BRUA в Венгрию отменили", — говорится в исследовании правозащитников. Эксперт прогнозирует сильное падение потребности в бензине, нефти и газе

Эксперты Global Witness подчеркивают, что траты средств европейских налогоплательщиков на неудачные газовые проекты могут оказаться еще выше, поскольку организация не учитывала вложения правительств стран ЕС и гранты европейских банков. Так, в 2017 году BRUA получил 60 миллионов евро от Европейского банка реконструкции и развития.

Правозащитная организация, будучи обеспокоенной сложившейся ситуацией, призвала Еврокомиссию вовсе отказаться от газовых проектов и вычеркнуть их из списка приоритетного интереса (PCI). Кроме того, эксперты посоветовали запретить таким проектам получать дополнительные субсидии и перенаправить средства на проекты в области возобновляемых источников энергии.