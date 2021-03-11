МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. Доходы "Газпрома" от экспорта трубопроводного газа в январе впервые за долгое время продемонстрировали рост, увеличившись на 8,4% в годовом выражении — до 3,393 миллиарда кубометров, при этом экспортная цена газа выросла на 8% по отношению к декабрю, достигнув 169,7 доллара за тысячу кубометров, следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС). "Газпром" ожидает роста поставок газа в Европу летом

Цена экспортного трубопроводного газа в январе была заметно выше уровня рентабельности экспорта газа компании, оцениваемого экспертами в 90-100 долларов за 1 тысячу кубометров. По сравнению с динамикой декабря изменения также оказались значительными.

Так, в декабре экспортная цена подросла лишь на 0,7% в месячном выражении, до 156,6 доллара за тысячу кубометров, в ноябре цена составляла 155 долларов, в октябре — 145 долларов, а в сентябре — 123 доллара.

Физический экспорт газа "Газпрома" в январе вырос на 5%, до 20 миллиардов кубометров. "Газпром" поставил первую партию "зеленого" СПГ в Европу

При учете средних отчетных цен "Газпрома" полная стоимость транспортировки газа с Ямала до Грайфсвальда на входе в ГТС Германии может составлять порядка 90 долларов за 1 тысячу кубометров. В эту сумму входит себестоимость добычи, НДПИ, транспортировка по территории России и затем по магистрали "Северного потока". К этому значению также необходимо прибавлять 30%-ную экспортную пошлину от цены реализации компании в Европе.

Однако следует учитывать, что за транспортировку по России "Газпром" платит полностью своим "дочкам", а за транспортировку по "Северному потоку" — наполовину себе. Кроме того, стоимость транспортировки в рамках РФ разнится для разных газопроводных систем в зависимости от давности ввода в эксплуатацию, а себестоимость добычи отличается для разных месторождений. Другие же экспортные маршруты, как, например, транспортировка через Украину, Словакию и Чехию до Германии, будут гораздо дороже за счет необходимости платить странам-транзитерам.