МОСКВА, 11 мар — ПРАЙМ. "Газпром" и правительство Монголии подписали план работы на 2021-2022 годы совместной рабочей группы, занимающейся проектом строительства газопровода "Союз Восток" для поставок российского газа из "Силы Сибири 2" в Китай, говорится в сообщении компании. Доходы "Газпрома" от экспорта газа в январе выросли на 8,4%

Документ подписан в ходе рабочей поездки делегации "Газпрома" во главе с заместителем председателя правления компании Виталием Маркеловым в Монголию. В ходе поездки был совершен облет участков предполагаемой трассы газопровода "Союз Восток".

"Виталий Маркелов и вице-премьер Монголии Сайнбуянгийн Амарсайхан провели совещание совместной рабочей группы "Газпрома" и правительства Монголии. В частности, был рассмотрен ход разработки компанией специального назначения "Газопровод Союз Восток" технико-экономического обоснования проекта. Стороны подписали план деятельности Совместной рабочей группы на 2021-2022 годы", — отмечается в релизе.

В январе глава "Газпрома" Алексей Миллер на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что ТЭО монгольского маршрута газопровода "Сила Сибири 2" будет готово в текущем квартале, но уже ясно, что проект осуществимый и экономически эффективный. Названа дата присоединения Венгрии к проекту "Южный газовый коридор"

Газопровод "Союз Восток" станет продолжением на территории Монголии российского газопровода "Сила Сибири 2", экспортная мощность которого может превысить мощность "Силы Сибири" более чем в 1,3 раза и составить 50 миллиардов кубометров в год, что позволит поставлять газ из Западной Сибири на экспорт в больших объемах не только в западном, но и в восточном направлении.