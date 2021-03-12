МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют ввести новые экономические санкции против российского проекта "Северный поток — 2", если обнаружится, что новые юридические лица занялись строительством трубопровода, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс. Курсу рубля предсказали новое укрепление

"Мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то нет никаких сомнений в том, что администрация выполнит требования закона", — пояснил он.

Прайс напомнил, что доклады о возможных ограничениях против компаний-участников прокладки "Северного потока 2" необходимо предоставлять каждые 90 дней.

Напомним, что ранее группа республиканцев в палате представителей США заявила о своей обеспокоенности в связи с политикойадминистрации нового президента Джо Байдена в отношении российского газового проекта государственному секретарю Энтони Блинкену.

По мнению республиканцев, публичные заявления против реализации "Северного потока 2" не подкреплены со стороны США реальными действиями.