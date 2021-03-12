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США назвали условие для введения санкций против "Северного потока 2"
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Соединенные Штаты планируют ввести новые экономические санкции против российского проекта "Северный поток — 2", если обнаружится, что новые юридические лица занялись... ПРАЙМ, 12.03.2021
северный поток 2, санкции против рф, сша, газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Соединенные Штаты планируют ввести новые экономические санкции против российского проекта "Северный поток — 2", если обнаружится, что новые юридические лица занялись строительством трубопровода, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.
"Мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе. Если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то нет никаких сомнений в том, что администрация выполнит требования закона", — пояснил он.
Прайс напомнил, что доклады о возможных ограничениях против компаний-участников прокладки "Северного потока 2" необходимо предоставлять каждые 90 дней.
Напомним, что ранее группа республиканцев в палате представителей США заявила о своей обеспокоенности в связи с политикойадминистрации нового президента Джо Байдена в отношении российского газового проекта государственному секретарю Энтони Блинкену.
По мнению республиканцев, публичные заявления против реализации "Северного потока 2" не подкреплены со стороны США реальными действиями.