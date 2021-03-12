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Объемы газа в европейских хранилищах снизились до минимума за два года
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Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе на фоне аномальных морозов сократились до 33%. Это минимальный уровень за последние два года, пишут "Ведомости" со ссылкой на... ПРАЙМ, 12.03.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе на фоне аномальных морозов сократились до 33%. Это минимальный уровень за последние два года, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.
Меньший объем наблюдался только в апреле 2018 года, тогда газовые хранилища были заполнены на 18%.
В марте 2019 года уровень загрузки европейских ПХГ составлял 41%, в тот же месяц 2020 года — 57%.
Итак, по последним данным AGSI+, запас газа в подземных хранилищах Италии сократился до 39%,
- в Австрии — до 33%,
- в Германии и Нидерландах — до 27%,
- во Франции — до 18%.
При этом отбор газа из европейских ПХГ традиционно продолжается до конца марта — начала апреля. Это значит, что как минимум несколько недель запасы продолжат снижаться, комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.