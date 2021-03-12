МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Запасы газа в подземных хранилищах (ПХГ) в Европе на фоне аномальных морозов сократились до 33%. Это минимальный уровень за последние два года, пишут "Ведомости" со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe.

Меньший объем наблюдался только в апреле 2018 года, тогда газовые хранилища были заполнены на 18%.

В марте 2019 года уровень загрузки европейских ПХГ составлял 41%, в тот же месяц 2020 года — 57%.

Итак, по последним данным AGSI+, запас газа в подземных хранилищах Италии сократился до 39%,

в Австрии — до 33%,



в Германии и Нидерландах — до 27%,



во Франции — до 18%.



При этом отбор газа из европейских ПХГ традиционно продолжается до конца марта — начала апреля. Это значит, что как минимум несколько недель запасы продолжат снижаться, комментирует ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.