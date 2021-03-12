МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ) и главный конкурент "Газпрома" н азарубежных рынках — компания "Новатэк" — решил сделать свое топливо экологичнее для рынка Европы, пишет Bloomberg. Украинцев предупредили о "двойном ударе"

По данным агентства, европейские покупатели все чаще требуют от продавца точных данных о том, каков масштаб выбросов от производства газа.

Помимо этого, растет давление со стороны инвесторов: они обеспокоены отсутствием прогресса среди крупнейших энергетических компаний в вопросе борьбы с загрязнением окружающей среды.

Bloomberg отмечает, что к концу текущего десятилетия "Новатэк" намерен сделать свое производство чище. Еще одна цель компании — утроить объем выпускаемой продукции.

Отмечается также, что компания подала заявку на участие в азиатском тендере Pavilion Energy Pte. Это крупнейший в Сингапуре потребитель СПГ. Здесь предоставление данных об экологичности поставок и объемах выбросов было главным условием участия.