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Главный конкурент "Газпрома" подстроился под Европу
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Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ) и главный конкурент "Газпрома" н азарубежных рынках — компания "Новатэк" — решил сделать свое топливо... ПРАЙМ, 12.03.2021
газ, новости, энергетика
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Крупнейший российский производитель сжиженного природного газа (СПГ) и главный конкурент "Газпрома" н азарубежных рынках — компания "Новатэк" — решил сделать свое топливо экологичнее для рынка Европы, пишет Bloomberg.
По данным агентства, европейские покупатели все чаще требуют от продавца точных данных о том, каков масштаб выбросов от производства газа.
Помимо этого, растет давление со стороны инвесторов: они обеспокоены отсутствием прогресса среди крупнейших энергетических компаний в вопросе борьбы с загрязнением окружающей среды.
Bloomberg отмечает, что к концу текущего десятилетия "Новатэк" намерен сделать свое производство чище. Еще одна цель компании — утроить объем выпускаемой продукции.
Отмечается также, что компания подала заявку на участие в азиатском тендере Pavilion Energy Pte. Это крупнейший в Сингапуре потребитель СПГ. Здесь предоставление данных об экологичности поставок и объемах выбросов было главным условием участия.