Почему Польша сократила закупки нефти у России
МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Решение компании Orlen — крупнейшей нефтеперерабатывающей структуры в Польше — отказаться от российской нефти и заключить договор об импорте сырья из США вызвало множество спекуляций самого разного толка, пишет "Российская газета".
Эксперты объясняли это и политической подоплекой, и заявлениями, что таким образом Европа проводит свою линию диверсификации поставок энергоресурсов.
Однако, отмечает издание, ни то ни другое не соответствует действительности. Хотя полностью исключит политическое влияние в позиции польской структуры нельзя, главные причины — лежат исключительно в плоскости экономики.
Итак, бизнес польской компании Orlen давно вышел за пределы страны: помимо Польши идет активная работа в Чехии, Германии, Словакии и странах Прибалтики. Здесь Orlen владеет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и нефтехимическими предприятиями. То есть, решение компании об отказе от покупки российской нефти затрагивают экономику не только Польши, но и других стран, часть из которых, к слову, значительно лояльнее относятся к поставкам энергоресурсов из России.
"Едва ли кто-то в Германии, Словакии или Чехии обрадуется подорожанию бензина, узнав, что он сделан не из российской, а ближневосточной и американской нефти", — пишет газета.
Все дело в том, что на прибалтийский, польские и чешский НПЗ Orlen нефть шла по трубопроводу "Дружба", то есть прямо до ворот перерабатывающих предприятий. Это делало ее значительно дешевле сырья из других стран.
- Это было выгодно польской компании.
- Это было выгодно работающей с ней "Роснефти".
Однако на фоне коронакризиса — а он обвалил не только нефтяные цены, но и стоимость фрахта танкеров для морских перевозок "черного золота" — нефть сейчас оказалось прибыльней поставлять морем.
Российский контракт с Orlen истек в январе текущего 2021 года. Российский поставщик предложил новые условия, соответствующие современным реалиям.
"Не продление поляками контракта с "Роснефтью" обусловлено желанием российской компании повысить цену до уровня, при котором рентабельность поставок по трубопроводу соответствовала бы текущей рентабельности морских поставок в условиях, когда наблюдается существенное снижение стоимости фрахта", — рассказал изданию директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Но, по его словам, политический фактор не стоит сбрасывать со счетов.
https://1prime.ru/gas/20210313/833226486.html