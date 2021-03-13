МОСКВА, 13 мар — ПРАЙМ. Решение компании Orlen — крупнейшей нефтеперерабатывающей структуры в Польше — отказаться от российской нефти и заключить договор об импорте сырья из США вызвало множество спекуляций самого разного толка, пишет "Российская газета".

Эксперты объясняли это и политической подоплекой, и заявлениями, что таким образом Европа проводит свою линию диверсификации поставок энергоресурсов.

Однако, отмечает издание, ни то ни другое не соответствует действительности. Хотя полностью исключит политическое влияние в позиции польской структуры нельзя, главные причины — лежат исключительно в плоскости экономики.

Итак, бизнес польской компании Orlen давно вышел за пределы страны: помимо Польши идет активная работа в Чехии, Германии, Словакии и странах Прибалтики. Здесь Orlen владеет нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) и нефтехимическими предприятиями. То есть, решение компании об отказе от покупки российской нефти затрагивают экономику не только Польши, но и других стран, часть из которых, к слову, значительно лояльнее относятся к поставкам энергоресурсов из России.

"Едва ли кто-то в Германии, Словакии или Чехии обрадуется подорожанию бензина, узнав, что он сделан не из российской, а ближневосточной и американской нефти", — пишет газета.

Все дело в том, что на прибалтийский, польские и чешский НПЗ Orlen нефть шла по трубопроводу "Дружба", то есть прямо до ворот перерабатывающих предприятий. Это делало ее значительно дешевле сырья из других стран.

Это было выгодно польской компании.



Это было выгодно работающей с ней "Роснефти".



Однако на фоне коронакризиса — а он обвалил не только нефтяные цены, но и стоимость фрахта танкеров для морских перевозок "черного золота" — нефть сейчас оказалось прибыльней поставлять морем.

Российский контракт с Orlen истек в январе текущего 2021 года. Российский поставщик предложил новые условия, соответствующие современным реалиям.

"Не продление поляками контракта с "Роснефтью" обусловлено желанием российской компании повысить цену до уровня, при котором рентабельность поставок по трубопроводу соответствовала бы текущей рентабельности морских поставок в условиях, когда наблюдается существенное снижение стоимости фрахта", — рассказал изданию директор группы корпоративных рейтингов АКРА Василий Танурков. Но, по его словам, политический фактор не стоит сбрасывать со счетов.