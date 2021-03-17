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2021
https://1prime.ru/gas/20210317/833249735.html
"Газпром" и SOCAR договорились о поставках газа через Азербайджан
Газ
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"Газпром экспорт" и азербайджанская SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время... ПРАЙМ, 17.03.2021
поставки газа, socar, газпром, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" и азербайджанская SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье", следует из сообщения российской компании.
"ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана. Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией", — говорится в сообщении.
Отмечается, что ремонтные работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии.