МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. "Газпром экспорт" и азербайджанская SOCAR подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа, который позволит продолжать поставки потребителям Армении во время плановых ремонтных работ на магистральном газопроводе "Северный Кавказ — Закавказье", следует из сообщения российской компании. СМИ: Путину предложат "газовый маневр" для газификации регионов

"ООО "Газпром экспорт" и Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики 16 марта подписали краткосрочный контракт на транспортировку российского газа через территорию Азербайджана. Контракт предусматривает, что во время планово-предупредительных ремонтных работ на российском участке магистрального газопровода "Северный Кавказ – Закавказье" газ будет поступать потребителям через территорию Азербайджана до границы с Грузией", — говорится в сообщении.

Отмечается, что ремонтные работы могут занять около трех недель. После их завершения газ будет транспортироваться по прежнему маршруту через границу РФ и Грузии.