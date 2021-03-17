МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Судно-трубоукладчик "Академик Черский" по плану должно присоединиться к строительству "Северного потока 2" в Дании в конце марта и продолжить работы до конца сентября, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агенстве (DEA).

"Академик Черский" займется укладкой первой ветки "Северного потока 2" (Line A), в то время как трубоукладчик "Фортуна" уже приступил к строительству второй ветки газопровода (Line B).

"Планируется, что укладка труб возобновится в конце марта и продлится в период до конца третьего квартала 2020 года", — сообщил регулятор, отвечая на вопрос о графике строительства первой ветки.

Ранее, согласно данным глобальной системы позиционирования судов MarineTraffic, "Академик Черский" прошел ходовые и предэксплуатационные испытания в Калининграде.