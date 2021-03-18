МОСКВА, 18 мар — ПРАЙМ. Газотранспортная система Украины начнёт работать в убыток, если "Северный поток 2" всё же запустят. Об этом в интервью GolosUA рассказал украинский экономист Олег Пендзин. Украинцев предупредили о "двойном ударе"

Он объяснил, что мощность ГТС рассчитана на 150-170 миллиардов кубометров газа в год. Причем до запуска альтернативных газопроводов через Украину подавалось около 120 миллиардов кубометров.

"А когда достроили "Северный поток" и другие мелкие "потоки" (например, "Турецкий поток"), то уже в 2020 году Украина прокачивала 70-80 миллиардов кубометров газа, то есть меньше обычного, — сказал Пендзин.

Он добавил, что когда "Северный поток 2" начнёт функционировать, прокачка снизится до 35-40 миллиардов кубометров, а это уже нерентабельно. Поэтому Киев "крайне заинтересован, чтобы россияне "Северный поток 2" не запустили", подвёл итог экономист.