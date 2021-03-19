МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Австрийская OMV подчеркивает экономический характер проекта "Северный поток 2", отмечая важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, при этом немецкая Uniper убеждена, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний. В Германии высказались о ненужности "Северного потока 2"

США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен вновь заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.

"Мы остаемся убеждены, что газопровод будет достроен и что "Северный поток 2" обоснован с энергетической точки зрения", — сообщили в Uniper. В компании отметили, что санкции США не влияют на нее как на финансового инвестора, а все обязательства перед Nord Stream 2 AG уже выполнены.

"Мы постоянно мониторим развитие политических событий вокруг проекта, а также в контакте с правительством Германии на этот счет. Мы поддерживаем подход, направленный на конструктивный диалог между Германией, ЕС и США с целью предотвратить введения односторонних экономических санкций", — добавили в Uniper. Эксперты рассказали, способны ли США остановить "Северный поток 2"

"OMV — один из кредиторов проекта "Северный поток 2". Мы считаем этот проект экономическим, важным как для энергетической безопасности, так и конкурентоспособности Европы", — подчеркнули при этом в OMV.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.