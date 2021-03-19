БЕРЛИН, 19 мар — ПРАЙМ. Транзит газа из России через Украину способствует обеспечению энергобезопасности Европы, Германия заинтересована в модернизации энергетического сектора Украины, остается крупнейшим гуманитарным донором в регионе, заявила, выступая на четвертом германо-украинском экономическом форуме, канцлер ФРГ Ангела Меркель. Отбор газа из российских хранилищ достиг рекорда

"В энергетическом секторе Украина, с точки зрения Германии, занимает особое положение. Благодаря газовому транзиту из России, который мы смогли пролонгировать в 2019 году, она вносит вклад в энергобезопасность Европы", — сказала Меркель, которая приняла участие в открытии форума по онлайн-связи.

По словам канцлера, Германия хочет поддержать модернизацию энергетического сектора на Украине. Она предложила использовать опыт Германии для выхода Украины из угольной энергетики. Меркель указала, что бывший премьер-министр Саксонии Станислав Тиллих в качестве уполномоченного правительства ФРГ будет "сопровождать структурные изменения в украинских угольных регионах". Также "в области возобновляемых источников энергии, создании водородной экономики мы хотим работать более плотно" с Киевом, сказала Меркель.

"Германия остается крупнейшим гуманитарным донором, например, более 110 раненых украинских солдат были вылечены в Германии. Мы также поддерживаем муниципальные власти с целью предоставления им большей ответственности. В рамках сотрудничества в области развития правительство ФРГ с 2014 года заложила средства в размере более полумиллиарда евро. Регионализация, то есть поддержка муниципальных властей, очень важна лично для меня, и я надеюсь, что это и в дальнейшем будет позитивно развиваться", — сказала канцлер.