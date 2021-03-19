МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Германия заявила администрации США, что отвергает экстерриториальные санкции по газопроводу "Северный поток 2" и продолжит делать это, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. Немецкая Uniper убеждена в успешном завершении "Северного потока 2"

"Наша позиция остается тут неизменной. Мы видим экстерриториальные санкции, которыми угрожает и которые вводит США в связи с "Северным потоком 2", мы отклоняем их. Об этом мы заявили администрации США и будем продолжать делать это", — сказал Зайберт.США в четверг вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу.

В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода.