МОСКВА, 20 мар — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Вашингтон намерен ужесточить санкции против всех участников проекта строительства газопровода "Северный поток — 2". Официальные лица Германии высказались в поддержку проекта и отвергли экстерриториальные санкции США. Глава AmCham считает, что "Северный поток 2" будет достроен

Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" ведет строительство газопровода несмотря на американские санкции и близка к завершению строительства одной из ниток газопровода. В конце марта в "Фортуне" может присоединится судно-трубоукладчик "Академик Черский", что позволит достроить "Северный поток — 2" в кратчайшие сроки.

ГОСДЕП ТРЕБУЕТ ОСТАНОВИТЬ ТРУБОПРОВОД

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен в ультимативной форме потребовал, чтобы все компании, принимающие участие в строительстве газопровода "Северный поток — 2", прекратили работу.

"Госдепартамент снова предупреждает, что любая организация, участвующая в строительстве "Северного потока — 2", рискует попасть под санкции США и должна немедленно прекратить работу по строительству трубопровода", — говорится в официальном заявлении Госдепартамента США.

Кроме того, Блинкен сказал, что администрация Байдена намерена выполнить принятые в 2019 и 2020 законы, в соответствии с которыми санкции должны быть введены против всех компаний, принимающих участие в проекте "Северный поток — 2".

По сообщениям западных СМИ, сейчас в Вашингтоне рассматриваются дополнительные более жесткие санкции против участников проекта "Северный поток — 2". Под санкции могут попасть в первую очередь европейские компании, предоставляющие услуги по страхованию и сертификации. Кроме того, в строительстве участвуют нероссийские вспомогательные суда, на владельцев которых также могут быть наложены санкции. СМИ: Германия и США могут обсудить "Северный поток 2" на следующей неделе

Ранее Блинкен отвечая на вопросы членов Комитета по иностранным делам Палаты представителей, заявил, что санкции против "Северного потока — 2" необходимы, поскольку он усиливает энергетическую зависимость ЕС от России, а также угрожает безопасности Украины и Польши.

Ранее официальный представитель Госдепа Нед Прайс сообщил, из-за угрозы американских санкций проект уже покинули 22 европейские компании.

БЕРЛИН НЕ ИСПУГАЛСЯ БЛИНКЕНА

В ответ на угрозы Блинкена официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт сделал жесткое заявление: "Наша позиция остается неизменной. Мы отвергаем экстерриториальные санкции, которые вводит США в отношении "Северного потока — 2". Мы поставили администрацию США об этом в известность. Наша позиция остается неизменной", — сказал Зайберт.

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст высказался еще жестче. Он заявил, что ЕС не нужны США, чтобы судить, что хорошо, а что плохо для ЕС.

"К сожалению, сейчас очевидно, что в политике США ничего не изменилось. Они продолжают угрожать европейскому суверенитету экстерриториальными санкциями. Европе необходимо решить, какие контрмеры следует предпринять ЕС, чтоб положить конец угрозам в адрес европейских компаний со стороны США", — сказал Эрнст.

Ранее в качестве одной из контрмер в ответ на американские санкции предлагалось ввести пошлины на американский СПГ. Если это произойдет, то европейский рынок будет полностью потерян для американских производителей СПГ. Ответные санкции ЕС могут серьезно обострят отношения между США и их союзниками в Европе.

В Германии осознают, что санкции США нанесут серьезный урон европейским энергетическим компаниям, принимающим участие в проекте "Северный поток — 2", и экономике ЕС в целом.

Представители германской Uniper и австрийской OMV высказались в поддержку проекта и выразили уверенность, что газопровод будет достроен. В OMV особо указали на экономический, а не политический, характер проекта, его важность для энергетической безопасности Европы. США и Германия вступили в жесткий торг по "Северному потоку 2"

Строительство газопровода ведет зарегистрированная в Швейцарии компания Nord Stream 2, 100% дочерняя структура "Газпрома", партнерами которой помимо ОМV и Uniper являются также французская Engie, нидерландская Shell и германская Wintershall.

Nord Stream 2 взала на себя все риски, связанные с реализацией проекта "Северный поток — 2", а европейские партнеры стали со-инвесторами строительства газопровода. Это было сделано для защиты европейских партнеров "Газпрома" от американских санкций. В феврале 2021 года Nord Stream 2 сообщила, что получила от своих партнеров в полном объеме финансовые средства, необходимые для завершения проекта.

БАРЖА "ФОРТУНА" ПРОДОЛЖАЕТ СТРОИТЕЛЬСТВО

В конце 2019 года компания AllSeas из-за угрозы американских санкций дала распоряжение своим судам-трубоукладчикам прекратить работы по строительству двух ниток "Северного потока — 2" и покинуть Балтийское море. В результате, недостроенным оказался участок в исключительной экономической зане (ИЭЗ) Дании протяженностью 120 км — около 50 км одной нитки и 70 км второй.

Российская баржа-трубоукладчик "Фортуна" 6 февраля 2021 года возобновила строительство недостроенного 50-километрового участка. Вашингтон наложил санкции на "Фортуну" и компанию КВТ-Рус, которая стала владельцем баржи-трубоукладчика в конце прошлого года. Власти США действовали в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CATSAA), принятом при Трампе в 2017 году. Однако даже под санкциями российская баржа-трубоукладчик продолжила строительство газопровода.

Если сначала "Фортуна" укладывала в сутки всего 300-400 м труб, то сейчас скорость строительства превышает 1,5 км в сутки. Несколько раз строительство газопровода приостанавливалось из-за штормовой погоды. Несмотря на это, после возобновления строительства в ИЭЗ Дании было уложено свыше 30 км труб. При благоприятных погодных условиях строительство одной нитки газопровода будет завершено в апреле.

Если к "Фортуне" присоединится "Академик Черский", который способен укладывать трубы со скоростью до 3 км в сутки, то полностью строительство газопровода может быть завершено до лета. Сейчас "Академик Черский" находится вблизи Калининграда, где проходит испытания. Ожидается, что строительство второй нитки газопровода уже в конце этого месяца.

"Газпром" способен достроить газопровод самостоятельно. Для этого российская компания обладает необходимыми техническими средствами. Однако основная логистическая база "Северного потока — 2" расположена в порту Мукран — там складированы трубы, материалы и оборудование, необходимые для завершения строительства. Порт Мукран административно относится к городу Засниц, на который американские сенаторы неоднократно грозились наложить санкции. Если американские власти наложат санкции на германский город, то это станет нарушением суверенитета ФРГ.

Блинкен намерен встретиться с главой МИД ФРГ Хайко Маасом и обсудить ситуацию вокруг "Северного потока — 2" на следующей неделе в Брюсселе, где состоится встреча министров иностранных дел стран-членов НАТО.

На вопрос планируется ли введение санкций против участников проекта "Северный поток — 2" президент США Джо Байден ответил: "Все будет в свое время".