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В Германии оценили риск торговой войны из-за "Северного потока 2"
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Власти Соединенных Штатов едва ли смогут решиться на открытую торговую войну из-за строительства российского газопровода "Северный поток 2", считает немецкий политолог Александр... ПРАЙМ, 21.03.2021
торговая война, сша, россия, северный поток 2, германия, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов едва ли смогут решиться на открытую торговую войну из-за строительства российского газопровода "Северный поток 2", считает немецкий политолог Александр Рар.
Как заявил эксперт в эфире телеканала "Россия 1", объявление торговой войны предполагает противостояние с немецким государством.
По оценке специалиста, риск начала торговой войны между Германией и США, а не противостояние отдельным компаниям, не очень высок.
"Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс", — отметил политолог.
Он подчеркнул, что европейцы не хотят поддерживать агрессивную политику американского президента. Ванигтон сейчас противостоит не только Москве, но и Пекину. Это противоречит, добавил Рар, интересам Евросоюза: у европейцев важные отношения с Китаем.