МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Власти Соединенных Штатов едва ли смогут решиться на открытую торговую войну из-за строительства российского газопровода "Северный поток 2", считает немецкий политолог Александр Рар. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

Как заявил эксперт в эфире телеканала "Россия 1", объявление торговой войны предполагает противостояние с немецким государством.

По оценке специалиста, риск начала торговой войны между Германией и США, а не противостояние отдельным компаниям, не очень высок.

"Это уже торговая война не против компании, а против самой Германии. Я думаю, что вряд ли американцы на это пойдут, хотя Байден в трудном положении, потому что его шантажирует Конгресс", — отметил политолог.

Он подчеркнул, что европейцы не хотят поддерживать агрессивную политику американского президента. Ванигтон сейчас противостоит не только Москве, но и Пекину. Это противоречит, добавил Рар, интересам Евросоюза: у европейцев важные отношения с Китаем.