МОСКВА, 23 мар — ПРАЙМ. Расходы на переход "Газпрома" на российское программное обеспечение составят от 180 миллиардов рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на копию письма главы компании Алексея Миллера премьер-министру Михаилу Мишустину. Подлинность документа подтвердил источник издания в "Газпроме". "Газпром" может построить два новых завода СПГ к 2025 году

В своем письме Миллер обратился к Мишустину с просьбой исключить из проекта указа президента о переходе на российское ПО конкретные сроки перехода на отечественный софт и оборудование. В текущей версии документа говорится, что переход на российское ПО должен состояться до 1 января 2024 года, на оборудование — до 1 января 2025 года. "Принятие указа в текущей редакции приведет к существенной единовременной финансовой нагрузке и рискам негативного влияния на экономические показатели "Газпрома", — отметил Миллер.

Он предложил добавить в проект указа президента пункт о том, что компании, которые относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе "Газпром", должны разработать и утвердить планы перехода на российское ПО и оборудование.

Представитель Минцифры сообщил РБК о том, что министерство рассматривает письмо Миллера. В пресс-службе "Газпрома" отказались от комментариев. Издание отправило запросы пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову и в пресс-службу правительства.