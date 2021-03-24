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Блинкен заявил о возражениях США по поводу "Северного потока 2"
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Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил госдепартамент... ПРАЙМ, 24.03.2021
газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ВАШИНГТОН, 24 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил госдепартамент.
"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении.