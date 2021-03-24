ВАШИНГТОН, 24 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с немецким коллегой Хайко Маасом заявил о возражениях США по поводу газопровода "Северный поток 2", сообщил госдепартамент. Решающее сражение за "Северный поток 2" еще впереди

"Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам России подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода "Северный поток 2", — говорится в сообщении.