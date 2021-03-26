ВАШИНГТОН, 26 мар — ПРАЙМ. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что разногласия США с Германией по "Северному потоку 2" не повлияют в целом на отношения с этой страной. В США пригрозили ФРГ санкциями при попытках завершить "Северный поток 2"

"Тот факт, что мы не согласны по "Северному потоку 2" — а это реальное разногласие — не влияет и не повлияет на общее партнерство и отношения", — заявил Блинкен в интервью Euronews.

"Факт в том, что в США у нас есть законы, которые требуют накладывать санкции на компании, которые материально помогают строить этот трубопровод, так что я хотел убедиться, что наши партнеры понимают эту позицию по этому вопросу", — сказал Блинкен.

США ранее вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве "Северного потока 2". Блинкен заявлял, что такие компании рискуют оказаться под санкциями США, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. В ответ на заявления Блинкена, концерны Uniper и OMV, которые участвуют в проекте "Северный поток 2", выступили в поддержку газопровода. В OMV подчеркнули экономический характер проекта "Северный поток 2", отметив важность газопровода для безопасности поставок и конкурентоспособности Европы, в Uniper убеждены, что проект достроят, сообщили РИА Новости в пресс-службах компаний.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. США в декабре 2019 года ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.