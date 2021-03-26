МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Ситуация с блокировкой Суэцкого канала, вероятно, несущественно повлияет на финансовые показатели основного российского поставщика сжиженного природного газа (СПГ) — компании "Новатэк", однако, может привести к росту цен на СПГ в Европе и Азии, заявил РИА Новости управляющий директор ИК "Универ Капитал" Артем Лютик. Источник назвал сроки снятия судна с мели в Суэцком канале

Контейнеровоз Ever Given длиной 400 метров, принадлежащий Shoei Kisen и находящийся в управлении тайваньской компании Evergreen Marine Corporation, 24 марта по пути из Китая в Европу сел на мель на 151-м километре Суэцкого канала и перекрыл движение по одному из самых загруженных морских торговых путей в мире, заблокировав ход по меньшей мере 100 судов. По подсчетам одного из крупнейших на Тайване изданий по финансово-экономической проблематике — газеты Commercial Times, каждый час простоя канала приносит убытки в 400 миллионов долларов.

"Все такие экспортные поставки застрахованы, есть пункты о форс-мажорах, поэтому задержка может принципиально не сказаться на финансовых показателях "Новатэка", — прокомментировал эксперт.

Лютик отметил, что в настоящий момент около Суэцкого канала находится три СПГ-танкера класса Arc4, которые обслуживают грузы компании "Новатэк" — это Yamal Spirit, принадлежащий канадской компании Teekay, а также Clean Horizon и Yenisei River, оба принадлежащие Dynagas. Эти суда уже доставили СПГ потребителям в азиатско-тихоокеанском регионе и возвращаются порожними, следовательно, о прямых потерях для "Новатэка" говорить не приходится, считает эксперт. Танкеры с нефтью на $400 миллионов застряли в Суэцком канале

Однако, по мнению Лютика, транспортный кризис в Суэцком канале может отразиться на ценах — возможно, что подорожают спотовые поставки СПГ на терминалах в Европе и Азии. "Но это не будет такой стремительный рост, как зимой, когда стоимость 1 тысячи кубометров газа резко выросла в несколько раз (и достигла рекорда в 1,3 тысячи долларов) — это произошло из-за энергетического коллапса в Японии по причине холодов", — указывает эксперт.

В декабре-январе прошлого года на Суэцком канале были серьезные "пробки" из судов с СПГ, которые шли в Японию и другие страны АТР, что повлияло на стоимость фрахта, но не на сырьевые цены, считает Лютик. "Кроме того, сейчас высокий сезон для газа завершен — даже если Суэцкий канал не будет открыт неделю, это принципиально на котировках не скажется", — добавляет он.