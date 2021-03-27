МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Польша начала вводить санкции против двух кораблей, которые, по мнению властей страны, до сих пор участвуют в строительстве "Северного потока 2", пишет BiznesAlert.

Суда принадлежат немецкой компании, но ходят под флагом Польши.

Отмечается, что власти восточноевропейской страны начали процедуру отмены регистрации под флаг страны двух судов. Это Krebs Geo и Krebs Jet.

Такое заявление сделал заместитель министра морского хозяйства Польши Гжегож Витковский, отмечает издание.

"Два судна принадлежат немецкому судовладельцу и ходят под польским флагом. Они зарегистрированы в Морской палате в Гданьске и работают над проектом "Северный поток 2". Мы решили начать процедуру снятия регистрации с польского флага. Чтобы Польша не имела никакого отношения к этим двум судам", — заявил политик.

Он отметил, что документы, представленные спецслужбами, были изучены и в Морской палате не должно быть проблем с отменой регистрации кораблей.

"Нас не интересует, что корабли делают, пока это не угрожает экономическим интересам нашей страны. Эти два судна в последнее время активизировали свою работу над проектом "Северный поток 2". С пятницы эти два судна не должны появляться в наших водах. В противном случае мы оставляем за собой право задерживать их для проверки", — отметил он.

При этом на сайте Морской администрации в Гдыне сообщается, что у кораблей Krebs Geo и Krebs Jet истек срок действия охранных документов.

"В связи с необходимостью и государственной безопасностью эти документы не будут продлены. Это говорит о невозможности эксплуатации вышеуказанных судов", — говорится в сообщении от 25 марта этого года.